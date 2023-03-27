Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Köksal Engür, hayatını kaybetti | Video
Seslendirme sanatçısı ve oyuncu İsmail Köksal Engür, böbrek yetmezliğine bağlı rahatsızlığından ötürü 77 yaşında hayatını kaybetti.
ÖLÜM HABERİNİ OYUNCU ARKADAŞI CENGİZ BOZKURT DUYURDU
Bozkurt Twitter'dan "Köksal Engür abimizi böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar sebebiyle kaybettik. Cenazesine dair açıklamayı yarın yapacağız. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun" yazdı.
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