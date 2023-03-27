Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Köksal Engür, hayatını kaybetti | Video 27.03.2023 | 08:25 Seslendirme sanatçısı ve oyuncu İsmail Köksal Engür, böbrek yetmezliğine bağlı rahatsızlığından ötürü 77 yaşında hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Engür, "Leyla ile Mecnun" dizisinde oynadığı "Ak Sakallı Dede" rolüyle izleyicilerin hafızasında yer edinmişti.Bozkurt Twitter'dan "Köksal Engür abimizi böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar sebebiyle kaybettik. Cenazesine dair açıklamayı yarın yapacağız. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun" yazdı.