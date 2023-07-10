Video Magazin Özgü Namal ölen eşi hakkında ilk kez konuştu: "5 dakikada her şeyimi kaybettim, hayatım sonsuza kadar değişti | Video
Özgü Namal ölen eşi hakkında ilk kez konuştu:

Özgü Namal ölen eşi hakkında ilk kez konuştu: "5 dakikada her şeyimi kaybettim, hayatım sonsuza kadar değişti | Video

10.07.2023 | 15:09

9 yıl sonra ekrana dönecek olmasıyla gündemde olan Özgü Namal uzun süredir gözlerden uzak yaşıyordu. Emir Ersoy'un sahnesine konuk olan Özgü Namal eşiyle ilgili ilk kez konuştu: "Biliyor musunuz hayat 5 dakika... 5 dakika sonra hayatınızı, sevdiğinizi herkesi kaybedebilirsiniz. Ben bunu yaşadım 5 dakika içinde her şeyi kaybettim. Hayatım sonsuza kadar değişti. Sevdiklerinizin kıymetini bilin" dedi.

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