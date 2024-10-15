Pasta üflerken Gökçe Bahadır’ın saçları yandı!

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, 2022 yılında Emir Ersoy ile evlendi. Mutlu bir evliliği olan Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy, dün doğum günü kutladı. Eşi Emir Ersoy’un doğum gününü kutlayan Gökçe Bahadır, sosyal medyada oldukça romantik bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu ve eşi akşam yakın arkadaşlarıyla bir kutlama yaptı. Gökçe Bahadır, eşi Emir Ersoy’un doğum günü pastasının mumları üflerken saçlarını yaktı. O anlar ise kameralara anbean yansıdı. İşte Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy’un o anları!