Pelin Akil ve Anıl Altan çocuklarının doğum gününde bir araya geldi | Video

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden biri olan Pelin Akil ve Anıl Altan, uzun süredir boşanma iddiaları ile gündeme geliyordu. Ayrılık sorularını yanıtsız bırakan çift, son olarak Pelin Akil'in doğum gününde eşi Anıl Altan'ın paylaşım yapmaması ile dikkatleri üzerine toplamıştı. Bu sefer çocuklarının doğum günü için bir araya gelen çiftin verdikleri görüntüler ise adeta bir aile pozu değil ayrılık sinyali...