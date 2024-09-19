Pınar Altuğ horon tepti! O paylaşıma yorum yağdı: "Karadenizliyim bu kadarını yapamıyorum" | Video

2008'de meslektaşı Yağmur Atacan'la dünyaevine giren Pınar Altuğ, 2009 ise kızı Su ile anneliği tatmıştı. Eşi Yağmur Atacan ile aralarındaki yaş farkına gelen eleştirilere aşkıyla yanıt veren Pınar Altuğ yılların eskitemediği güzelliği ile hayran bırakıyor. 49 yaşındaki Pınar Altuğ son olarak horon teptiği anları sosyal medyasında paylaştı. O paylaşıma yorum yağdı...