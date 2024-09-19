Pınar Altuğ horon tepti! O paylaşıma yorum yağdı: "Karadenizliyim bu kadarını yapamıyorum" | Video
2008'de meslektaşı Yağmur Atacan'la dünyaevine giren Pınar Altuğ, 2009 ise kızı Su ile anneliği tatmıştı. Eşi Yağmur Atacan ile aralarındaki yaş farkına gelen eleştirilere aşkıyla yanıt veren Pınar Altuğ yılların eskitemediği güzelliği ile hayran bırakıyor. 49 yaşındaki Pınar Altuğ son olarak horon teptiği anları sosyal medyasında paylaştı. O paylaşıma yorum yağdı...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:17
00:54
01:10
00:44
Kaan Yıldırım ile evlenen Pınar Deniz gözyaşlarını tutamadı! İşte o anlar! 17.09.2024 | 20:24
01:33
Ünlü sanatçı Simge'ye konser sırasında çiçek ve telefon şoku! | Video 17.09.2024 | 11:15
07:56
Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu! İdil Bilgen kimdir? | Video 12.09.2024 | 12:38
00:16
Ceylan, Mardin sokaklarını şarkılarla inletti | Video 12.09.2024 | 08:46
00:24
Banu Alkan ve Güllü'nün kavgası yıllar sonra gündem oldu | Video 12.09.2024 | 08:46
00:54
00:19
01:05
00:10
00:24
00:44
Acun Ilıcalı ve Çağla Altuntaş’ın düğününden özel anlar paylaşıldı! 04.09.2024 | 21:45
01:21
00:26
03:00
Dilan ve Engin Polat’ın yargılanmasına başlandı | Video 04.09.2024 | 10:31
00:52
Bahar ve Nihal Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında | Video 04.09.2024 | 10:51
01:18
Güzel Aşklar Diyarı’na geri sayım başladı: Kapadokya’yı hiç böyle görmediniz 04.09.2024 | 09:36
00:27
Çağatay Ulusoy dev orkinos balığını yakaladığı anı paylaştı | Video 03.09.2024 | 10:33