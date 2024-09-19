Pınar Altuğ Rize'de çay topladı! O anları sosyal medyasında paylaştı | Video
Geçtiğimiz günlerde 50. yaşını kutlayan Pınar Altuğ son olarak Karadeniz gezisinde ortaya çıktı. Altuğ, Rize'de çay topladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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