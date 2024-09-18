Roma’da evlenen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım yurda döndü! Kaan Yıldırım: Hayallerimiz bir bir gerçek oluyor!

İki ünlü oyuncu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, dün Roma’da düzenlenen törenle evlendi. Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, bu mutlu günün ardından bugün akşam saatlerinde Türkiye’ye geldi. Gazetecilerle karşılaşan ünlü çift, soruları yanıtlandırdı. Oldukça mutlu oldukları görülen çift, bebek sorusuna da cevap verdi. İşte Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın düğün sonrası ilk görüntülenişleri ve düğün sorularına verdikleri cevaplar!