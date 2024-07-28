Safiye Soyman’dan oğlu Harun’a son veda! Safiye Soyman oğlunun tabutu başında gözyaşlarına boğuldu!
Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, MS hastası oğlu Harun Akaröz’ü kaybetti. Evlat acısıyla yıkılan Safiye Soyman, oğlunun cenazesinde gözyaşlarını tutamadı. Ebru Akel, Gülben Ergen ve Seren Serengil gibi ünlüler Soyman’ı yalnız bırakmayan ünlü isimlerden oldu. İşte Safiye Soyman’ın oğlu Harun Akaröz’e acı ve gözyaşı dolu vedası!
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