Şarkıcı Ceylan Bodrum'daki lüks evinin manzarasını paylaştı! Gören hayran kaldı... | Video
Şarkıcı Ceylan, son paylaşımıyla yine konuşuldu. Bodrum'daki evine giden Ceylan, lüks evinin manzarasını paylaştı.
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