Video Magazin Şarkıcı Ceylan halay çekerken adeta kendinden geçti! İşte o anlar… | Video
Şarkıcı Ceylan halay çekerken adeta kendinden geçti! İşte o anlar… | Video

Şarkıcı Ceylan halay çekerken adeta kendinden geçti! İşte o anlar… | Video

28.01.2025 | 12:25

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Ceylan'ın son konserinde yaptığı danslar hayranlarını şaşkına çevirdi. Halay çekerken dozu abartan ünlü şarkıcı bakın nasıl görüntülendi...

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