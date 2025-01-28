Şarkıcı Ceylan halay çekerken adeta kendinden geçti! İşte o anlar… | Video
Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Ceylan'ın son konserinde yaptığı danslar hayranlarını şaşkına çevirdi. Halay çekerken dozu abartan ünlü şarkıcı bakın nasıl görüntülendi...
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