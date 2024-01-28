Şarkıcı Ceylan'ın spor paylaşımı sosyal medyayı salladı | Video
Ünlü şarkıcı Ceylan, son zamanlarda geçirdiği estetik operasyonlarla adından sıkça söz ettiriyor. Sosyal medya halleriyle dikkat çeken şarkıcı Ceylan, son olarak spor yaptığı anları hayranlarına "Spor yaparken bile oynamadan duramayan Ceylo" notu ile paylaştı. 49 yaşındaki Ceylan spor taytını çekti ve nasıl form tuttuğunu hayranlarının beğenisine sundu.
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