Şarkıcı Emrah'ın küçük oğlundan muhteşem "Götür beni gittiğin yere" performansı | Video

Şarkıcı Emrah çocukları Elyesa ve Eleysa ile paylaşımlar yapmaya devam ediyor. zaman zaman paylaşımlar yapıyor. Çocuklarına olan sevgisini her fırsatta dile getiren şarkıcı son olarak oğlunun şarkı söylediği anları takipçileriyle paylaştı. Emrah paylaşımına "Götür beni gittiğin yere" canım oğlum Elyesam'ın yorumuyla daha da muhteşem" notu ekledi. İşte babasının oğlu Elyesa.