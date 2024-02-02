Video Magazin Şarkıcı Emrah'tan kızı Eleysa'nın doğum gününde paylaşım: "Sen benim kalbimin içisin" | Video
Şarkıcı Emrah'tan kızı Eleysa'nın doğum gününde paylaşım:

Şarkıcı Emrah'tan kızı Eleysa'nın doğum gününde paylaşım: "Sen benim kalbimin içisin" | Video

02.02.2024 | 12:25

Şarkıcı Emrah, 7 yaşına giren kızı Eleysa'nın doğum gününe özel video çekti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şarkıcı Emrah’tan kızı Eleysa’nın doğum gününde paylaşım: Sen benim kalbimin içisin | Video 00:44
Şarkıcı Emrah'tan kızı Eleysa'nın doğum gününde paylaşım: "Sen benim kalbimin içisin" | Video 02.02.2024 | 12:25
Gupse Özay ve eşi Barış Arduç galaya katıldı! Gupse Özay eşiyle şakalaştı: Öv beni hayatım! 01:35
Gupse Özay ve eşi Barış Arduç galaya katıldı! Gupse Özay eşiyle şakalaştı: Öv beni hayatım! 30.01.2024 | 22:41
Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz’den şaşırtan estetik itirafı: Paşa gönlüm istedi! 01:03
Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz’den şaşırtan estetik itirafı: Paşa gönlüm istedi! 30.01.2024 | 21:45
45 yaşındaki Çağla Şıkel kaslı ve fit vücuduyla kıskandırdı! İşte Çağla Şıkel’den ilgi çeken o paylaşım! 00:06
45 yaşındaki Çağla Şıkel kaslı ve fit vücuduyla kıskandırdı! İşte Çağla Şıkel’den ilgi çeken o paylaşım! 29.01.2024 | 18:33
Ünlü sanatçı Alişan hastaneye kaldırılmıştı! Eşi Buse Varol son halini paylaştı | Video 00:13
Ünlü sanatçı Alişan hastaneye kaldırılmıştı! Eşi Buse Varol son halini paylaştı | Video 29.01.2024 | 10:12
Hamdi Alkan’ın eski eşi Canan Hoşgör evlendi! Canan Hoşgör: Aşkla tamamlandım! 00:54
Hamdi Alkan’ın eski eşi Canan Hoşgör evlendi! Canan Hoşgör: Aşkla tamamlandım! 28.01.2024 | 20:11
Şarkıcı Ceylan’ın spor paylaşımı sosyal medyayı salladı | Video 00:30
Şarkıcı Ceylan'ın spor paylaşımı sosyal medyayı salladı | Video 28.01.2024 | 10:31
Ozan Güven’in eski sevgilisine darp davasında Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı | Video 02:27
Ozan Güven'in eski sevgilisine darp davasında Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı | Video 26.01.2024 | 10:37
Fahriye Evcen’den yeni paylaşım! Bu kez oğlu Karan | Video 01:23
Fahriye Evcen'den yeni paylaşım! Bu kez oğlu Karan | Video 25.01.2024 | 11:11
2024 Oscar adayları belli oldu! İşte 2024 Oscar adayları! 07:01
2024 Oscar adayları belli oldu! İşte 2024 Oscar adayları! 23.01.2024 | 22:28
Hadise’nin temizlik sopasıyla çılgın dansı olay oldu | Video 00:11
Hadise'nin temizlik sopasıyla çılgın dansı olay oldu | Video 23.01.2024 | 09:38
Su El Roman babası Rafet El Roman’a yeni şarkısını dinletti... Sosyal medyada yorum yağdı | Video 01:04
Su El Roman babası Rafet El Roman'a yeni şarkısını dinletti... Sosyal medyada yorum yağdı | Video 17.01.2024 | 09:02
Barış Arduç eşi Gupse Özay’ı yere göğe sığdıramadı! Barış Arduç: Karımdan razıyım! 00:55
Barış Arduç eşi Gupse Özay’ı yere göğe sığdıramadı! Barış Arduç: Karımdan razıyım! 16.01.2024 | 21:00
Gökhan Özen’den estetik açıklaması: Benim keyfimi böyle kaçıramazsınız! 03:19
Gökhan Özen’den estetik açıklaması: Benim keyfimi böyle kaçıramazsınız! 16.01.2024 | 18:16
Hülya Avşar’dan Yalçın Dümer’in ’soyunurken gözüm kayardı’ itirafına cevap: Eşek herif sen beni mi dikizliyordun? | Video 00:53
Hülya Avşar'dan Yalçın Dümer'in 'soyunurken gözüm kayardı' itirafına cevap: "Eşek herif sen beni mi dikizliyordun?" | Video 16.01.2024 | 12:10
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra yeni yaşına girdi | Video 01:19
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra yeni yaşına girdi | Video 16.01.2024 | 11:38
Rafet El Roman’dan sonra Gökhan Özen de görüntüsüyle şaşırttı! İşte Gökhan Özen’in yüzündeki o değişim! 00:47
Rafet El Roman’dan sonra Gökhan Özen de görüntüsüyle şaşırttı! İşte Gökhan Özen’in yüzündeki o değişim! 15.01.2024 | 23:14
Ünlü oyuncu Halil Ergün’ün kaza yaptığı anların görüntüsü ortaya çıktı | Video 01:41
Ünlü oyuncu Halil Ergün’ün kaza yaptığı anların görüntüsü ortaya çıktı | Video 13.01.2024 | 12:38
Ayşecan Tatari kızı Müjgan’ın sevimli hallerini paylaştı | Video 01:00
Ayşecan Tatari kızı Müjgan'ın sevimli hallerini paylaştı | Video 10.01.2024 | 15:13
Mal varlıklarına el konulmuştu! Fenomen Özlem Öz açıkladı: Maddi sıkıntıdayız | Video 01:47
Mal varlıklarına el konulmuştu! Fenomen Özlem Öz açıkladı: "Maddi sıkıntıdayız" | Video 09.01.2024 | 09:34

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA