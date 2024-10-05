Şarkıcı Nez’den korkutan haber! Nez hastaneye kaldırıldı!

Şarkıcı Nez, hem şarkılarıyla, hem de son dönemde Rüştü Onur Atilla ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti. Şarkıcı Nez’in Rüştü Onur Atilla’dan ayrıldığı ileri sürülmüştü. Ünlü şarkıcı sevenlerini korkuttu. Şarkıcı Nez, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. İşte Nez’in son sağlık durum!