Seda Sayan ve Safiye Soyman fazla filtre kullanınca yine sosyal medyanın diline düştü!

İki ünlü sanatçı Seda Sayan ve Safiye Soyman, geçtiğimiz gün bir araya geldi. Seda Sayan ve Safiye Soyman, gecede arkadaşlarıyla yemek yedi ve sosyal medyada paylaşım yaptı. Safiye Soyman, bugün Sayan’la çekildiği fotoğrafta kullandığı filtreyle tekrar gündeme geldi. İşte Seda Sayan ve Safiye Soyman’ın sosyal medyada da dikkat çeken o filtreli paylaşımı!