Seda Sayan’dan eşi Çağlar Ökten’in oğluna ödül! İşte Seda Sayan’ın o anları!
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, meslektaşı Çağlar Ökten’le 2022 yılında dünyaevine girdi. Seda Sayan’ın yaptığı yeni paylaşım sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Ünlü sanatçının eşi Çağlar Ökten’in ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Artur Ökten, dans yarışmasında birinci oldu. Çağlar Ökten’le birlikte dans yarışmasını izlemeye giden Seda Sayan, Artur Ökten’e birincilik madalyasını taktı. İşte Seda Sayan’ın o anları!
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