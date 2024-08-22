Seda Sayan’ın müstakbel gelini İlayda Alişan’dan Oğulcan Engin’e aşk ilanı: Sahnede sevdim!

Ünlü oyuncu İlayda Alişan, bir süredir Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’le mutlu bir birliktelik yaşıyor. İlayda Alişan ve Oğulcan Engin, dün gittikleri konser öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlandırdı. Ünlü çifti birlikte gören gazeteciler, evlilikle ilgili sorular sordu. İlayda Alişan ise aşka gelip sevgisini sözlere döktü. İşte İlayda Alişan’ın Oğulcan Engin için söylediği o aşk dolu sözler!