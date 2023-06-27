Seray Sever, ikiz kızlarıyla havuz keyfi yaptı | Video
Ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever ile eşi Eray Sünbül, mutluluklarını geçtiğimiz nisan ayında Sofia ve Alya adlarını verdikleri ikizlerini kızlarıyla taçlandırdı. Geçtiğimiz günlerde ikizlerinin 1.yaş gününü sosyal medya hesabından paylaşan Seray Sever'den kızlarıyla yeni paylaşım geldi. Seray Sever, kızlarıyla havuzda eğlendikleri anları yayınaldı. Seray Sever'in ikizleriyle paylaşımı ilgi odağı oldu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:15
Seray Sever, ikiz kızlarıyla havuz keyfi yaptı | Video 27.06.2023 | 13:10
00:26
Hakan Sabancı ve Hande Erçel'den ilk paylaşım! "Evlensenize siz" | Video 27.06.2023 | 12:13
00:55
Ahu Tuğba'nın çılgın aşkı Meriç Erkan maneviyata yöneldi | Video 27.06.2023 | 09:43
00:34
00:37
00:27
00:27
00:38
Hülya Avşar bikinisi ile resim yaptı: "Her türlü parke boyanır" | Video 24.06.2023 | 10:20
02:57
01:37
00:16
00:16
02:43
02:05
00:09
04:34
00:12
Sunucu Nursel Ergin eşi Murat Akyer’den boşandığını dans videosuyla duyurdu 19.06.2023 | 10:33
03:39
Ünlü sanatçı Metin Milli son yolculuğuna uğurlandı | Video 18.06.2023 | 15:57
00:17