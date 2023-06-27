Seray Sever, ikiz kızlarıyla havuz keyfi yaptı | Video

Ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever ile eşi Eray Sünbül, mutluluklarını geçtiğimiz nisan ayında Sofia ve Alya adlarını verdikleri ikizlerini kızlarıyla taçlandırdı. Geçtiğimiz günlerde ikizlerinin 1.yaş gününü sosyal medya hesabından paylaşan Seray Sever'den kızlarıyla yeni paylaşım geldi. Seray Sever, kızlarıyla havuzda eğlendikleri anları yayınaldı. Seray Sever'in ikizleriyle paylaşımı ilgi odağı oldu.