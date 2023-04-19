Seray Sever kızları Sofia ve Alya’nın birinci yaşını kutladı! | Video
Ünlü sunucu- oyuncu Seray Sever, 'Manda Yuvası' filminin setinde tanışıp aşık olduğu Eray Sünbül ile 2018 yılında dünyaevine girdi. Seray Sever ile Eray Sünbül çifti, mutluluklarını geçtiğimiz nisan ayında Sofia ve Alya adlarını verdikleri ikizlerini kızlarıyla taçlandırdı. Ünlü çift, kızlarının ilk yaş gününe özel bir doğum günü partisi düzenledi. İşte Seray Sever’in kızlarının ilk yaş gününden kareler!
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