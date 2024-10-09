Video Magazin Serenay Sarıkaya milyon dolarlık eviyle ilgili ilk kez konuştu! Serenay Sarıkaya: Tedirgin oldum!
Serenay Sarıkaya milyon dolarlık eviyle ilgili ilk kez konuştu! Serenay Sarıkaya: Tedirgin oldum!

Serenay Sarıkaya milyon dolarlık eviyle ilgili ilk kez konuştu! Serenay Sarıkaya: Tedirgin oldum!

09.10.2024 | 20:06

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, yer aldığı projeler ve reklamların yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen ünlülerden! Geçtiğimiz gün bir etkinliğe katılan Serenay Sarıkaya, gazetecilerin sorularını yanıtlandırdı. Ünlü oyuncu, gazetecilerin eviyle ilgili sorduğu soruya içtenlikle cevap verdi. İşte Serenay Sarıkaya’nın eviyle ilgili verdiği o dikkat çeken açıklama!

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