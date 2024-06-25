Serenay Sarıkaya’dan sevgilisi Mert Demir’e özel jest! İşte Serenay Sarıkaya’nın dikkat çeken paylaşımı!

Son dönemin beğenilen ve takip edilen ünlü şarkıcısı Mert Demir, Harbiye Açıkhava’da bugün konser verdi. Mert Demir’i sevgilisi Serenay Sarıkaya yalnız bırakmadı. Ünlü şarkıcıyı arkadaşlarıyla dinlemeye gelen Sarıkaya, sevgilisine bir de jest yaptı. Mert Demir’in resminin olduğu bir t-shirt giyen ünlü oyuncu, Demir’in şarkılarıyla dans etti. İşte Serenay Sarıkaya’nın Mert Demir paylaşımları!