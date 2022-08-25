Skandal sözlerinin ardından harekete geçildi! Şarkıcı Gülşen gözaltına alındı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:45
02:33
00:14
İbrahim Tatlıses'i yanan araçtan böyle kurtardılar | Video 25.08.2022 | 13:22
02:32
İbrahim Tatlıses sıkıştığı araçtan çıkarıldı | Video 25.08.2022 | 12:55
00:40
01:51
02:42
00:09
Gülşen'den İmam Hatiplilere skandal sözler | Video 24.08.2022 | 21:34
00:14
00:32
00:20
00:21
00:40
00:36
Küçük İbo, Hülya Avşar'ın kucağına oturduğu o zamanları anlattı | Video 22.08.2022 | 10:30
00:11
01:44
00:56
Murda'dan hayranlarına unutulmaz konser | Video 19.08.2022 | 19:52
00:41
00:57
Demet Şener günlük spor rutinini paylaştı, fit vücudu hayran bıraktı | Video 18.08.2022 | 09:39
00:25
Hülya Avşar siyah bikinisiyle havuzda şov yaptı | Video 18.08.2022 | 09:28
Konserinde skandal ifadeler kullanadığı görüntüler ortaya çıkan ve hakkında gözaltı kararı verilen Gülşen, evinden alınarak ifadesi alınmak üzere adliyeye götürüldü.