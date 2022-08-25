Video Magazin Skandal sözlerinin ardından harekete geçildi! Şarkıcı Gülşen gözaltına alındı | Video
Skandal sözlerinin ardından harekete geçildi! Şarkıcı Gülşen gözaltına alındı | Video

Skandal sözlerinin ardından harekete geçildi! Şarkıcı Gülşen gözaltına alındı | Video

25.08.2022 | 15:30

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Konserinde skandal ifadeler kullanadığı görüntüler ortaya çıkan ve hakkında gözaltı kararı verilen Gülşen, evinden alınarak ifadesi alınmak üzere adliyeye götürüldü.

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