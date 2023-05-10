Son Dakika: Hayranı Kibariye’nin sahnesine çıkmak istedi! Sahneden düşen Kibariye apar topar hastaneye kaldırıldı! | Video
Son Dakika: Şarkıcı Kibariye bugün konser verdiği sırada talihsiz bir an yaşadı. Mersin’de konser veren Kibariye, sahneden düştü. Sahneye çıkmak isteyen hayranı ile güvenlik görevlilerinin arasında çıkan arbedede ünlü sanatçı zor anlar yaşadı. O anlar da kameralara anbean yansıdı. İşte hastaneye kaldırılan Kibariye’nin görüntüsü!
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