Son Dakika: İtalyan şef Danilo Zanna’ya büyük şok! Danilo Zanna restoranı önünde darp edildi | Video

Son Dakika: İtalyan şef Danilo Zanna, hayatının şokunu yaşadı. Danilo Zanna, bugün Sarıyer’deki Sarıyer'de kendi restoranı önünde işten çıkarılan 2 çalışanı tarafından darp edildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte o anlar!