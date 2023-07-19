Son Dakika: İtalyan şef Danilo Zanna’ya büyük şok! Danilo Zanna restoranı önünde darp edildi | Video
Son Dakika: İtalyan şef Danilo Zanna, hayatının şokunu yaşadı. Danilo Zanna, bugün Sarıyer’deki Sarıyer'de kendi restoranı önünde işten çıkarılan 2 çalışanı tarafından darp edildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte o anlar!
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