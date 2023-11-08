SON DAKİKA: Mehmet Ali Erbil trafik kazası geçirdi! İşte korkutan kazanın ilk görüntüleri... | Video

Son dakika… Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil trafik kazası geçirdi. Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil, Arnavutköy'deki bir balıkçıda sosyal medya fenomeni genç kızlarla yemek yedi. Çıkışta samimi açıklamalarda bulundular. Mehmet Ali Erbil evine dönerken trafik kazası geçirdi. Ünlü şovmenin arabası ağır hasar aldı. İşte kazanın ilk görüntüleri..