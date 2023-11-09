Video Magazin Şükran Polat'tan Deniz Akkaya'nın paylaşımına sert tepki! Birbirlerine girdiler: "Git yamuk suratını düzelt" | Video
Şükran Polat'tan Deniz Akkaya'nın paylaşımına sert tepki! Birbirlerine girdiler:

Şükran Polat'tan Deniz Akkaya'nın paylaşımına sert tepki! Birbirlerine girdiler: "Git yamuk suratını düzelt" | Video

09.11.2023 | 15:18

Son dakika haberi... Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 18 kişiye yönelik yürütülen soruşturmada 12 kişi tutuklanmış, 6 kişi de adli kontrol şartı ile serbet kalmıştı. İfadesinde "Para işlerine karışmam. Ticari işlerle ilişkim yok. Ben reklam yüzüyüm" diyen Dilan Polat suçu eşi Engin Polat'ın üstüne atsa da tutuklanmaktan kurtulamamıştı. Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu, Can Doğu'nun da aralarında bulunduğu 12 kişi cezaevine gönderilmişti. Dilan Polat adliye koridorlarını "Oğul sana şimdi kim bakacak" diye inletmişti. Tutuklu yargılanan Dilan Polat ile Engin Polat gündemden düşmüyor. Son olarak Deniz Akkaya Polat çiftinin çocuklarıyla ilgili sözler söyleyince Engin Polat'ın annesi Şükran Polat çıldırdı.

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