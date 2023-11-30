Tanyeli'den ameliyat sonrası ilk açıklama | Video

Mayıs ayında pankreas kanseri teşhisi konulan Tanyeli, hızla tedavi sürecine başlamıştı. 21 Ekim'de Küba'ya giden ve 10 günlük sürecin ardından Türkiye'ye geri dönen ünlü isin, önceki gün ameliyat oldu. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Tanyeli, son durumu hakkında bilgi verdi.