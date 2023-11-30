Video Magazin Tanyeli'den ameliyat sonrası ilk açıklama | Video
Tanyeli'den ameliyat sonrası ilk açıklama | Video

Tanyeli'den ameliyat sonrası ilk açıklama | Video

30.11.2023 | 15:07

Mayıs ayında pankreas kanseri teşhisi konulan Tanyeli, hızla tedavi sürecine başlamıştı. 21 Ekim'de Küba'ya giden ve 10 günlük sürecin ardından Türkiye'ye geri dönen ünlü isin, önceki gün ameliyat oldu. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Tanyeli, son durumu hakkında bilgi verdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tanyeli’den ameliyat sonrası ilk açıklama | Video 00:56
Tanyeli'den ameliyat sonrası ilk açıklama | Video 30.11.2023 | 15:07
Dilan Polat’ın eski ortağı Nez Demir açtı ağzını yumdu gözünü | Video 10:58
Dilan Polat'ın eski ortağı Nez Demir açtı ağzını yumdu gözünü | Video 29.11.2023 | 15:46
Behzat Uygur’dan eşine sahnede doğum günü sürprizi | Video 01:07
Behzat Uygur'dan eşine sahnede doğum günü sürprizi | Video 29.11.2023 | 14:28
Danla Bilic’ten sevgilisi Çakal’a korkunç şaka | Video 01:48
Danla Bilic'ten sevgilisi Çakal'a korkunç şaka | Video 29.11.2023 | 13:58
Umut Akyürek estetikle, alnını daralttırdı | Video 00:45
Umut Akyürek estetikle, alnını daralttırdı | Video 28.11.2023 | 12:46
Kanser tedavisi gören Tanyeli ‘ameliyatım riskli’ demişti! Tanyeli yarın ameliyat olacak! 01:44
Kanser tedavisi gören Tanyeli ‘ameliyatım riskli’ demişti! Tanyeli yarın ameliyat olacak! 27.11.2023 | 22:03
Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer oğlu Kurt Efe’yi öpücüklere boğdu! 00:11
Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer oğlu Kurt Efe’yi öpücüklere boğdu! 26.11.2023 | 18:16
Ünlü manken Sema Şimşek yere kapaklandı | Video 01:30
Ünlü manken Sema Şimşek yere kapaklandı | Video 26.11.2023 | 14:16
Bursa’da Demet Akalın coşkusu | Video 01:55
Bursa’da Demet Akalın coşkusu | Video 26.11.2023 | 08:35
Hadise’ye hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Seren Serengil’e 2 yıl 11 aya kadar hapis talebi | Video 01:08
Hadise’ye hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Seren Serengil’e 2 yıl 11 aya kadar hapis talebi | Video 25.11.2023 | 16:39
Engin Polat’ın akrabasına tutuklama talebi | Video 02:23
Engin Polat’ın akrabasına tutuklama talebi | Video 24.11.2023 | 12:43
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Banu Parlak, adliyeden koşarak uzaklaştı | Video 00:42
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Banu Parlak, adliyeden koşarak uzaklaştı | Video 23.11.2023 | 13:10
Gözaltına alınan Banu Parlak adliyeye sevk edildi | Video 00:18
Gözaltına alınan Banu Parlak adliyeye sevk edildi | Video 23.11.2023 | 11:27
Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, galada eşleriyle dans etti | Video 00:21
Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, galada eşleriyle dans etti | Video 23.11.2023 | 10:43
Petek Dinçöz’ün Dilan Polat itirafı şaşırttı! Beni aradı ve... | Video 00:54
Petek Dinçöz'ün Dilan Polat itirafı şaşırttı! "Beni aradı ve..." | Video 22.11.2023 | 14:41
Dolandırıcılıktan yargılanan Ebru Şallı’nın eşi hakkında yakalama kararı | Video 02:21
Dolandırıcılıktan yargılanan Ebru Şallı’nın eşi hakkında yakalama kararı | Video 21.11.2023 | 16:34
Dilan Polat’la aynı masada oturan Eylül Öztürk villaları devretmişti! Eylül Öztürk yapamadığı o açıklamayla gündemde! 00:42
Dilan Polat'la aynı masada oturan Eylül Öztürk villaları devretmişti! Eylül Öztürk yapamadığı o açıklamayla gündemde! 20.11.2023 | 23:12
Seda Sayan’dan sonra ablası Nursel Sayan da gençleşmek için bıçak altına yattı! Seda Sayan’ın ablası tanınmaz halde! 00:14
Seda Sayan’dan sonra ablası Nursel Sayan da gençleşmek için bıçak altına yattı! Seda Sayan’ın ablası tanınmaz halde! 20.11.2023 | 21:39
Yeni Bihter sanık oldu! Farah Zeynep Abdullah hakim karşısında savunma yaptı | Video 00:30
Yeni "Bihter" sanık oldu! Farah Zeynep Abdullah hakim karşısında savunma yaptı | Video 17.11.2023 | 14:15
Dilan Polat ve Engin Polat’ın tutukluluk itirazına hakimlikten red | Video 02:23
Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutukluluk itirazına hakimlikten red | Video 15.11.2023 | 14:56

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA