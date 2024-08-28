Tuğçe Tayfur’un eşinden Ferdi Tayfur’a sert cevap!
Ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur arasına adeta kara kedi girdi. Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, babasının menajeri Şirin Gözalıcı ile nisan ayında kavga etti. Yaşanan tartışma sonrası Tuğçe Tayfur, “Babamın benim yanımda olmasını isterdim, beni harcamış gibi oldu. Kırgınım" ifadelerini kullandı. Gelişmeleri ardından Ferdi Tayfur’dan yeni ve bir o kadar da şaşırtıcı bir hamle geldi. İşte Ferdi Tayfur ve Tuğçe Tayfur arasından yaşanan gerilimin detayları!
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