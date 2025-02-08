Tüp bebek tedavisine başlayan Dilan Polat'ın anestezi etkisindeki görüntüleri olay oldu! "Abartmışsın biraz" | Video
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamaları nedeniyle bir süre cezaevinde kalan ve hakkında yargı süreci devam eden Dilan Polat, tahliye edilmesinin ardından sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Ailesine ve konforlu hayatına geri dönen Polat, gözlerden uzak kalmak yerine eski günlerdeki gibi dikkat çeken içeriklerle adından söz ettiriyor. Son yaptığı tüp bebek tedavisi ile ilgili yaptığı paylaşım ise adeta gündeme bomba gibi düştü!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:50
00:17
Cansel Elçin minik oğlu Atlas ile eğlenceli anlarını paylaştı | Video 08.02.2025 | 10:20
00:22
00:20
Şarkıcı Nadide Sultan evinde kaza geçirdi! Kanlar içinde paylaştı... | Video 06.02.2025 | 12:10
00:15
Justin Bieber ve eşi Hailey Bieber boşanma iddialarına böyle yanıt verdi! 05.02.2025 | 12:15
00:33
01:11
Berfu Yenenler'in yeni imajına çocuklarından ilk yorum | Video 04.02.2025 | 16:29
00:18
00:15
Burcu Özberk'in İstanbul'da trafik sınavı | Video 04.02.2025 | 14:38
00:11
00:17
İdo Tatlıses küçük oğluna su içmeyi öğretti! İşte o eğlenceli anlar! 04.02.2025 | 11:50
00:57
Tavanı eskimiş ve çökmüş… Berdan Mardini Amerika’nın gerçek yüzünü gösterdi! 04.02.2025 | 07:37
00:53
Yalın'dan pazar paylaşımı! Hayranlarından bu video ile tam not aldı | Video 02.02.2025 | 15:38
00:10
Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa Ferdi Tayfur'u böyle andı | Video 02.02.2025 | 14:33
00:56
00:48
00:45
00:12
Demet Akalın kızı Hira ile böyle dans etti | Video 30.01.2025 | 11:09
00:17
00:19
Nurgül Yeşilçay'dan sevgilisi Necati Kocabay'a doğum günü sürprizi! | Video 29.01.2025 | 16:48