Tüp bebek tedavisine başlayan Dilan Polat'ın anestezi etkisindeki görüntüleri olay oldu! "Abartmışsın biraz" | Video

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamaları nedeniyle bir süre cezaevinde kalan ve hakkında yargı süreci devam eden Dilan Polat, tahliye edilmesinin ardından sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Ailesine ve konforlu hayatına geri dönen Polat, gözlerden uzak kalmak yerine eski günlerdeki gibi dikkat çeken içeriklerle adından söz ettiriyor. Son yaptığı tüp bebek tedavisi ile ilgili yaptığı paylaşım ise adeta gündeme bomba gibi düştü!