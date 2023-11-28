Umut Akyürek estetikle, alnını daralttırdı | Video
50 yaşındaki Umut Akyürek'in sahnelere ilk çıktığı yıllardan bu yana değişimi görenlere 'yok artık' dedirtiyor. Yerli Angelina Jolie olarak anılan Umut Akyürek en son alnını daralttırdı. Umut Akyürek'in bu hareketi, sosyal medyada "Bu kadar da abartmamalıydı" yorumlarına sebep oldu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:45
Umut Akyürek estetikle, alnını daralttırdı | Video 28.11.2023 | 12:46
01:44
00:11
Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer oğlu Kurt Efe’yi öpücüklere boğdu! 26.11.2023 | 18:16
01:30
Ünlü manken Sema Şimşek yere kapaklandı | Video 26.11.2023 | 14:16
01:55
Bursa’da Demet Akalın coşkusu | Video 26.11.2023 | 08:35
01:08
02:23
Engin Polat’ın akrabasına tutuklama talebi | Video 24.11.2023 | 12:43
00:42
00:18
Gözaltına alınan Banu Parlak adliyeye sevk edildi | Video 23.11.2023 | 11:27
00:21
Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, galada eşleriyle dans etti | Video 23.11.2023 | 10:43
00:54
Petek Dinçöz'ün Dilan Polat itirafı şaşırttı! "Beni aradı ve..." | Video 22.11.2023 | 14:41
02:21
00:42
00:14
00:30
02:23
Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutukluluk itirazına hakimlikten red | Video 15.11.2023 | 14:56
00:28
Mine Tugay yağmur altında havuz keyfi yaptığı anları paylaştı | Video 14.11.2023 | 09:56
00:25
Şevval Sam doğum gününü "Ölüler Günü'nde kutladı | Video 12.11.2023 | 12:58
00:43