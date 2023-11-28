Umut Akyürek estetikle, alnını daralttırdı | Video

50 yaşındaki Umut Akyürek'in sahnelere ilk çıktığı yıllardan bu yana değişimi görenlere 'yok artık' dedirtiyor. Yerli Angelina Jolie olarak anılan Umut Akyürek en son alnını daralttırdı. Umut Akyürek'in bu hareketi, sosyal medyada "Bu kadar da abartmamalıydı" yorumlarına sebep oldu.