Ünlü oyuncu Deniz Uğur, Filistin'deki zulme sessiz kalmadı: "Dünya kötülüğünüzü asla unutmayacak" | Video
Ünlü oyuncu Deniz Uğur, Filistin'deki zulme sessiz kalmayarak yeni bir paylaşımda bulundu: "Kendinizi o kadar net bir şekilde deşifre ettiniz ki, dünya kötülüğünüzü asla unutmayacak ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak."
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