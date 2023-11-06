Ünlü oyuncu Deniz Uğur, Filistin'deki zulme sessiz kalmadı: "Dünya kötülüğünüzü asla unutmayacak" | Video

Ünlü oyuncu Deniz Uğur, Filistin'deki zulme sessiz kalmayarak yeni bir paylaşımda bulundu: "Kendinizi o kadar net bir şekilde deşifre ettiniz ki, dünya kötülüğünüzü asla unutmayacak ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak."