Video Magazin Ünlü sanatçı Müjde Ar trafik kazası geçirdi | Video
Ünlü sanatçı Müjde Ar trafik kazası geçirdi | Video

Ünlü sanatçı Müjde Ar trafik kazası geçirdi | Video

25.02.2025 | 14:12

Ünlü sanatçı Müjde Ar, Beşiktaş'ta trafik kazası geçirdi. Müjde Ar ve eşi Mehmet Ercan Karakaş'ın içerisinde bulunduğu lüks araç, özel halk otobüsü ile çarpıştı. O anlar kameraya yansıdı.

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Edinilen bilgilere göre olay Beşiktaş Akat Mahallesi Selçuklar sokak ile Zeytinoğlu caddesi kesişiminde dün akşam yaşandı. Müjde Ar ve eski Kültür Bakanı Mehmet Ercan Karakaş'ı taşıyan lüks otomobil, özel halk otobüsü ile çarpıştı. Kazada hafif yaralanan bulunan Müjde Ar ve Mehmet Ercan Karakaş hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Müjde Ar'ın tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, "Hastamız Müjde Ar, 24 Şubat 2025 tarihinde, saat 20.30 sıralarında, hastanemize başvurmuştur. Geçirdiği trafik kazası nedeniyle sırt ve baş ağrısı şikayetiyle hastanemize gelen Müjde Ar'ın detaylı tetkiklerinde sağ dizinde çarpmaya bağlı ödem ve şişlik tespit edilmiştir. Sağlık durumu iyi olan hastamızın tedavisi, normal hasta odasında gözlem ve takip amaçlı olarak sürdürülmektedir" denildi.

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