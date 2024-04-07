Ünlü şarkıcı Ceylan New York’ta bir müzeye gitti! Şarkıcı Ceylan balmumu heykeli neredeyse deviriyordu!
Ünlü türkücü Ceylan, son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla magazin gündeminde yer aldı. Ünlü sanatçı Ceylan, geçtiğimiz haftalarda Kanada’da yaşayan kızı Melodi Bozkurt’u ziyarete gitti. Ünlü şarkıcı buradan kızıyla New York’a geçti. Kızı ile ünlü bir müzeyi ziyaret eden sanatçı, Galler Prensesi Kate Middleton’ın balmumu heykelinin önünde durdu. Ünlü şarkıcı Middleton’ın heykeline sarılınca heykel, neredeyse yere devriliyordu. İşte ünlü şarkıcı Ceylan’ın Kate Middleton’ın balmumu heykeline sarıldığı o anlar!
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