Video Magazin Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses bebeklerine ne isim koyacak?
Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses bebeklerine ne isim koyacak?

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses bebeklerine ne isim koyacak?

09.10.2023 | 20:21

Uzun süre birlikteliği olan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, 2021 yılında dünyaevine girdi. İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli şimdilerde ikiz bebeklerini kucaklarına alacakları günü iple çekiyor. 5 aylık hamile olan Yasemin Şefkatli, bugün sosyal medyada hayranlarıyla soru- cevap yaptı. Hayranlarının sorularını yanıtlayan ünlü çift, bebekleri ile ilgili sorulan sorulara oldukça samimi cevaplar verdi. İşte Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses’in verdikleri o cevaplar!

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