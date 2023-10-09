Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses bebeklerine ne isim koyacak?

Uzun süre birlikteliği olan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, 2021 yılında dünyaevine girdi. İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli şimdilerde ikiz bebeklerini kucaklarına alacakları günü iple çekiyor. 5 aylık hamile olan Yasemin Şefkatli, bugün sosyal medyada hayranlarıyla soru- cevap yaptı. Hayranlarının sorularını yanıtlayan ünlü çift, bebekleri ile ilgili sorulan sorulara oldukça samimi cevaplar verdi. İşte Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses’in verdikleri o cevaplar!