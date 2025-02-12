Yeğeni Şirin gözleriyle anlattı! Tuğçe Tayfur neredeyse baygınlık geçiriyordu! Necla Nazır ateş püskürdü: Bizim için bitti
Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının 40'ıncı gününde İstanbul, Adana ve Marmaris’te mevlit okutuldu. Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, bugün babası için Eyüp Sultan Camii'nde mevlit programı düzenledi. Programa Necla Nazır da katıldı. Mevlit çıkışında Tuğçe Tayfur, neredeyse baygınlık geçiriyordu. Böbrek yetmezliği nedeniyle geçtiğimiz haftalarda hastaneye kaldırılan Necla Nazır ise yaptığı açıklamayla gündeme geldi. İşte Necla Nazır’ın o açıklamaları!
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