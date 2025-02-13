Yeni aşkını soranlara zafer işareti yaptı! Mehmet Aslantuğ’dan sessiz aşk cevabı!
Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan’la 27 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırdı. Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde psikolog Canan Şahin’le aşkını duyurdu. Aşk itirafından sonra ilk kez görüntülenen Mehmet Aslantuğ, aşk sorularına yanıt vermekten kaçınırken yaptığı zafer işareti her şeyi açıkladı.
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