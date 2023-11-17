Yeni "Bihter" sanık oldu! Farah Zeynep Abdullah hakim karşısında savunma yaptı | Video
Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Uzman Çavuş Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıktı. Savunması alınan ünlü oyuncu, Amacım kesinlikle hakaret etmek değildi. Yapılan haberlere tepkiydi" dedi. Abdullah, duruşma çıkışı açıklama yapmayı reddetti.
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