Video Magazin Yeni "Bihter" sanık oldu! Farah Zeynep Abdullah hakim karşısında savunma yaptı | Video
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Yeni "Bihter" sanık oldu! Farah Zeynep Abdullah hakim karşısında savunma yaptı | Video

17.11.2023 | 14:15

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Uzman Çavuş Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıktı. Savunması alınan ünlü oyuncu, Amacım kesinlikle hakaret etmek değildi. Yapılan haberlere tepkiydi" dedi. Abdullah, duruşma çıkışı açıklama yapmayı reddetti.

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