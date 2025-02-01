Yıldız Tilbe kombiniyle yine dikkat çekmeyi başardı! Bir yeşil bir mavi renk olan ayakkabısıyla böyle görüntülendi | Video

Yıldız Tilbe, Nişantaşı’nda görüntülendi. Kombiniyle dikkat çeken sanatçının, eski menajeri Haluk Şentürk ile yeniden anlaştığı ortaya çıktı. Tilbe’nin bir yeşil bir mavi renk olan ayakkabısı da göze çarptı.