Yıldız Tilbe kombiniyle yine dikkat çekmeyi başardı! Bir yeşil bir mavi renk olan ayakkabısıyla böyle görüntülendi | Video
Yıldız Tilbe, Nişantaşı’nda görüntülendi. Kombiniyle dikkat çeken sanatçının, eski menajeri Haluk Şentürk ile yeniden anlaştığı ortaya çıktı. Tilbe’nin bir yeşil bir mavi renk olan ayakkabısı da göze çarptı.
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