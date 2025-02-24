Yılmaz Morgül hastaneye kaldırıldı | Video
Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül, Mersin konseri sonrası hastaneden paylaşım yaparak "Mersin'de hastaneye kaldırıldım. İyi olacağım" dedi.
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