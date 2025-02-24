Video Magazin Yılmaz Morgül hastaneye kaldırıldı | Video
Yılmaz Morgül hastaneye kaldırıldı | Video

Yılmaz Morgül hastaneye kaldırıldı | Video

24.02.2025 | 15:25

Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül, Mersin konseri sonrası hastaneden paylaşım yaparak "Mersin'de hastaneye kaldırıldım. İyi olacağım" dedi.

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