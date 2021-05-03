Video Maraşlı Maraşlı 16. Yeni Bölüm (3 Mayıs 2021 Pazartesi) Son Fragmanı yayınlandı izle! Mahur'a Maraşlı'nın yanında kurşun

Maraşlı 16. Yeni Bölüm (3 Mayıs 2021 Pazartesi) Son Fragmanı yayınlandı izle! Mahur'a Maraşlı'nın yanında kurşun

Maraşlı 16. Yeni Bölüm (3 Mayıs 2021 Pazartesi) Son Fragmanı yayınlandı izle! Mahur'a Maraşlı'nın yanında kurşun
03.05.2021 | 06:55

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atv Maraşlı 16. Yeni Bölüm Son Fragmanı yayınlandı! Maraşlı Son Bölüm'de şoke eden ölümcül sahne... Maraşlı'nın aşkı Mahur ölecek mi?

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Maraşlı 16. Son Bölüm'de neelr olacak?

"O tetiği çekersen, hem Mahur'u hem Nevzat'ı kaybedersin"

Mahur, bilmediği bir evde gözünü açar ve Maraşlı'yı bulur. İkiliyi karşılayan kişi Necati olur. Onları Necati kurtarmıştır. Mahur için abisi artık bir kahramandır. Ama Maraşlı, Necati'nin başka bir planı olduğunun farkındadır. Necati, Nevzat'ın hayatı karşılığında Maraşlı'yı susması için tehdit eder. Maraşlı, Necati'nin büyük planını öğrenebilecek midir?

Cezaevinde şişlenen İlhan hastaneye kaldırılır. Aziz yaşananların şokuyla fenalaşır. Hastanede Aziz ve İlhan tedaviye alınırken başka bir hapishaneye nakil edilmeye çalışılırlar. Bu sırada hastanede çıkan arbededen yararlanan baba oğul kaçmayı başarırlar. Fakat dışarda Savaş'ın onlara büyük bir sürprizi vardır.

Savaş ve Necati'nin arası gerilir. Necati'nin, Maraşlı ve Mahur'u kurtarma sebebini Savaş anlayamaz. Necati, Savaş'ı daha sonra anlatacağı başka bir planı olduğuna ikna etmeye çalışır. Necati'nin büyük planı nedir? Necati'nin planı başarılı olacak mıdır?

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