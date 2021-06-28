Maraşlı 24. Yeni Bölüm (29 Haziran 2021 Salı) Son Fragmanı yayınlandı izle! Şok gerçekle yüzleşme

atv Maraşlı 24. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle.... "Celal Kün olarak tanıdığımız şahıs, Mehmet İnce'nin ta kendisi..."

Maraşlı 24. Bölüm'de neler olacak?

Maraşlı ve Mahur, çatışmadan sağ çıkarlarsa birbirlerine evleneceklerinin sözünü verirler. Maraşlı, Mahur'u ikna edip dağ evinden çıkarır. Savaş'ın adamları Maraşlı'yı alır. Maraşlı ve Mahur evlenebilecek midir? Yaralanan Savcı Tolga hastaneye kaldırılır. Savcı ölmediği için Savaş için çember artık iyice daralır. Savaş, yurtdışına kaçabilmek için Maraşlı'yı koz olarak kullanır ve Hurdacı ile pazarlık yapar. Savaş yurtdışına kaçmayı başarabilecek midir?

Mahur, Maraşlı'ya ulaşamaz, halasına Maraşlı ile uğradıkları saldırıyı anlatır. Necati, Mahur'u gözü yaşlı görür. Her şeyin sebebinin kendisi olduğunu düşünür. Vicdanıyla savaşan Necati, Maraşlı'yı kurtarmak ister. Necati, Maraşlı'yı kurtarabilecek midir? Hurdacı, Maraşlı'yı alır, kendi mekanına kapatır. Baba oğul geçmişin tüm sırlarının döküldüğü büyük bir yüzleşme yaşar. Maraşlı gittikçe gerginleşir. İki kimliği arasında sıkışan Maraşlı bu yüzleşmeden sağ çıkabilecek midir?

MARAŞLI'DA BÜYÜK YÜZLEŞME

(Yeni bölüm)

"Yaşamak ve yaşatmak için!"

Yayın Tarihi : 29 Haziran 2021 / Salı

Yayın Saati : 20.00

Yapım : TİMS&B PRODUCTIONS

Yapımcı : Timur Savcı – Burak Sağyaşar

Yönetmen : Arda Sarıgün

Senaryo : Ethem Özışık, Hakan Bonomo, Ercan Uğur

Oyuncular : Burak Deniz (Maraşlı), Alina Boz (Mahur), Saygın Soysal (Savaş), Serhat Kılıç (Necati), Hakan Boyav (Hurdacı), Serhat Parıl (Tolga), Burcu Karakaya (Dilara), Engin Yüksel (Fuad), Güneş Hayat (Suzan)