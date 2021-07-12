Video Maraşlı Maraşlı SON FİNAL 26. Bölüm (13 Temmuz 2020 Salı) Son Fragmanı izle! Maraşlı'dan muhteşem final! Yürek yakan veda...

Maraşlı SON FİNAL 26. Bölüm (13 Temmuz 2020 Salı) Son Fragmanı izle! Maraşlı'dan muhteşem final! Yürek yakan veda...

Maraşlı SON FİNAL 26. Bölüm (13 Temmuz 2020 Salı) Son Fragmanı izle! Maraşlı'dan muhteşem final! Yürek yakan veda...
12.07.2021 | 11:48

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atv Maraşlı 26. Son Bölüm ile ekranlara veda ediyor! Maraşlı 26. Son Final Bölüm Fragmanı yayınlandı... "Celal ne olur dayan, ne olur aç gözünü..."

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atv Maraşlı (SON FİNAL) 26. Bölüm'de neler olacak?

Maraşlı kimliğinden kopamayan Mehmet İnce, hastaneden kaçar. Kim olduğunu anlatmak için Mahur'u doğduğu eve getirir. Annesini, babasını ve hatta kardeşi İsmail'i anlatır. Mahur, Mehmet'i kardeşi İsmail'in mezarına götürmek ister.

Mehmet, kardeşinin mezarını ziyaret ederek, geçmişinin yükününden kurtulabilecek midir?

Annesini kaybeden Savaş, her yerde Hurdacı'yı arar. Hurdacı, Kadir ile kaçış planı yapmaktadır. Savaş, Hurdacı'dan intikamını almak için Maraşlı'yı öldürmeye karar verir. Gözü iyice kararan Savaş, amacına ulaşabilecek midir?

Maraşlı'yı nasıl bir son bekliyor?

Maraşlı, Hurdacı'nın kaçmak üzere olduğunun haberini alır. Annesi ve kardeşinin öcünü almak ve Mahur'la yeni bir hayata başlamak isteyen Maraşlı'yı büyük finalde nasıl bir son beklemektedir?

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