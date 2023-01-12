Aldatmak 16. Bölüm izle ATV ile yayında! Aldatmak dizisi canlı izle | VİDEO

Aldatmak dizisi yeni bölüm izle 12 Ocak bugün yayında. ATV ekranlarının sevilen dizisi her hafta Perşembe günü ekranlara geliyor. Öykü’nün zehirlenmesi ile birlikte herkes hastaneye toplanırken Güzide onu korumak için yeniden Tarık ve Yeşim’in hedefi olur. Aldatmak 16. Bölüm izle ATV canlı yayın ile sorgulanıyor. Dizinin son bölümü heyecanı doruğa taşıyor. İşte, Aldatmak 16. Bölüm izle full HD, kesintisiz seçenekleriyle…

Aldatmak 16. Bölüm izle ATV ile yayında. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal gibi isimler yer aldığı Aldatmak dizisi canlı izle ekranı ile araştırılıyor. Her hafta Perşembe günleri ekrana gelen yapım, reyting rekorları kırıyor. Son bölümde tansiyon giderek yükseliyor. İşte, Aldatmak 16. Bölüm full izle…

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