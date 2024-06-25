Video Spor A Milli Futbol Takımı, Çekya maçı hazırlıklarını sürdürdü | Video
A Milli Futbol Takımı, Çekya maçı hazırlıklarını sürdürdü | Video

A Milli Futbol Takımı, Çekya maçı hazırlıklarını sürdürdü | Video

25.06.2024 | 13:14

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu 3. ve son maçında yarın Çekya ile Hamburg'da oynayacağı karşılaşmasının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde Almanya'nın Hannover şehrine bağlı Barsinghausen kasabasındaki Sporthotel Fuchsbachtal'da ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, düz koşuyla başladı. Isınma hareketleri ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Çekya karşılaşmasının taktiği çalışıldı. Antrenmanda Orkun Kökçü bireysel çalışırken, kaleci Mert Günok ise idmanda yer almadı.
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