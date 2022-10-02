Video Spor Adana Demirspor 0-0 Galatasaray MAÇ SONU | Okan Buruk: "Zemin bugün inanılmaz kötüydü" | Video
Adana Demirspor 0-0 Galatasaray MAÇ SONU | Okan Buruk:

Adana Demirspor 0-0 Galatasaray MAÇ SONU | Okan Buruk: "Zemin bugün inanılmaz kötüydü" | Video

02.10.2022 | 08:36

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor maçının ardından, “Saha bugün inanılmaz kötüydü. Zemin bu zamana kadar oynadığımız en kötü zemindi. İki takım da bundan etkilendi” dedi. Okan Buruk, kadroda olmayan Mauro Icardi için de "Geçen hafta özel hayatı ve idmanları pek iyi geçmedi" açıklamasında bulundu.

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda konuk olduğu Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bugün maçtan öncede söylemiştim. Galatasaray'ın kuruluşunun 117. yılını kutlamak istiyorum. Buna bağlantılı olarak Adana'da bizi destekleyen bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Adana Demirspor taraftarı da çok güzel bir görüntü ortaya koydu. İstediklerimizi aslında sahaya yansıttık. Rakibe çok fazla çıkma şansı vermedik. Rahat bir şekilde üçüncü bölgeye gittik ama buradaki sonlandırma buluşturmalarımız iyi değildi. 40 küsur ceza sahasında topla buluştuk ama bunları çok etkili kullanamadık. Kalitemizi biraz daha ortaya koymamız gerekiyordu. Saha bugün inanılmaz kötüydü. Zemin bu zamana kadar oynadığımız en kötü zemindi. İki takım da bundan etkilendi. Kalitemizi ortaya koyamadık. Kötü oynayan oyuncuları çıkartmadık aslında, iyi oynayan oyuncuları çıkarttık. Denedik olmadı. İki takım için de güzel bir futbol oldu" ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR TAKIMIZ"
Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün performanslarını beğendiğini vurgulayan Okan Buruk, "3 tane Türk oyuncu ile oynamak zorundayım. Bu sadece bizim değil, bütün takımları zor durumda bırakıyor. Oyuncu değişikliklerinde bu zorluğu yaşıyoruz. Takımda hiç kimsenin yeri garanti değil. Takım bu zamana kadar iyi gitti. Kerem ve Yunus'un da performansından hep memnunum. En iyisini yapmaya çalışıyorlar. Bugün sonlandırmada sonunu getiremediler. Genel olarak yüzde yüzü vermeye çalışıyorlar. Yeni bir takımız. Oyuncuların birbirine adaptasyonu da zor oluyor. Sadece 1-2 oyuncu üzerinden oyunu görmemek gerekir. Oyun içerisinde değişik şeyler düşünülebilir" diye konuştu.

"ICARDİ'NİN İYİ GEÇMEYEN BİR HAFTASI VARDI"
Mauro Icardi'nin son durumu hakkında da konuşan Okan Buruk, "Maçtan önce de Icardi ile ilgili konuşmuştuk. Maçtan öncede arka adalesiyle ilgili sorun olmuştu. Son idmanda da ona bir baktık ama geçen haftası çok genel olarak iyi geçmedi. Sadece saha içi değil, özel hayatında da iyi geçmeyen bir haftası vardı. Bir de ağrısı devam edince kadroya almadık. Önümüzdeki maçta bizimle birlikte olacaktır" dedi

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