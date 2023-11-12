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Antalyasporlu Naldo, oğlunun ardından kayınpederini de kaybetti | Video

Antalyasporlu Naldo, oğlunun ardından kayınpederini de kaybetti | Video

12.11.2023 | 12:54

Antalya’da 7 Eylül günü meydana gelen trafik kazasında yaralanan Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereria'nın kayınpederi, kazadan 65 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Diğer taraftan aynı kazada Naldo’nun oğlu da günler sonra yaşamını kaybetmişti.

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Kaza, 7 Eylül 2023 tarihinde saat 11.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 1255. Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, adı öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 34 FG 4053 plakalı otomobil, Antalyaspor futbolcusu Brezilyalı Naldo'nun kayınpederi Walter Tilatti kontrolündeki 07 ACP 207 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Tilatti, eşi Alexandra Nardy ile futbolcu Naldo'nun 4 yaşındaki oğlu Davi Pereira yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Naldo'nun sabah saatlerinde cenazeyi almak üzere morga geldiği görüldü.

65 GÜN SONRA YAŞAMINI KAYBETTİ
Kazada ağır yaralanan ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavi altında bulunan Edinaldo Gomes Pereira'nın 4 yaşındaki oğlu Davi Pareira, 16 Ekim'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Kazadan 65 gün sonra ise Naldo'nun kayınpederi Walter Tilatti tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yaşam mücadelesini kaybetti. Adli Tıp Morguna kaldırılan cenazenin İtalya'da toprağa verileceği öğrenildi.

Antalyaspor tarafından "Acını paylaşıyoruz Naldo" başlığıyla yapılan açıklamada, "Eylül ayında kaza geçiren futbolcumuz Naldo Pereira'nın kayınpederi Walter Tilatti'nin vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Tilatti'ye Allah'tan rahmet; futbolcumuz Naldo ve ailesi başta olmak üzere sevenleri ve yakınlarına başsağlığı dileriz" sözlerine yer verildi.

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