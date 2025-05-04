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Asya Şampiyonlar Ligi'nde kupa kazanan ilk Türk oyuncu Merih Demiral | Video

Asya Şampiyonlar Ligi'nde kupa kazanan ilk Türk oyuncu Merih Demiral | Video

04.05.2025 | 08:38

Milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, Asya Şampiyonlar Ligi'nde finalinde Japonya ekibi Kawasaki Frontale'yi 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

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AFC Şampiyonlar Ligi final maçında Suudi Arabistan takımı Al-Ahli, Japonya temsilcisi Kawasaki Frontale ile karşılaştı. Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda oynanan müsabakada yeşil-beyazlılar, Galeno ve Franck Kessie'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmazken Al-Ahli, 13 yıl sonra çıktığı finalde mutlu sona ulaştı.

Mücadeleye 11'de başlayan milli futbolcu Merih Demiral, 90 dakika sahada kaldı. Bu turnuvada finalde forma giyen ilk Türk oyuncu olan Merih Demiral de Suudi Arabistan ekibindeki ilk kupasını kazandı.

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