Başkan Erdoğan'dan A Milli Takım’a tebrik telefonu | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek son 16'ya kalan A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak kutladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
12:34
Vincenzo Montella: "Gruptan çıkarak tarihe bir başarıya imza attık" | Video 27.06.2024 | 08:45
01:22
02:58
Başkan Erdoğan'dan A Milli Takım’a tebrik telefonu | Video 27.06.2024 | 08:45
05:56
Levent Mercan: "Fenerbahçe'den teklif gelince sevinçle karşıladım" | Video 26.06.2024 | 14:15
05:27
A Milli Futbol Takımı, Çekya maçı hazırlıklarını sürdürdü | Video 25.06.2024 | 13:14
07:11
08:04
A Milli Futbol Takımı, Portekiz maçı hazırlıklarına devam etti | Video 21.06.2024 | 13:57
03:36
A Milli Takım, EURO 2024 hazırlıklarına devam etti | Video 13.06.2024 | 13:04
01:11
Gabriel Paulista, Beşiktaş için İstanbul’a geldi | Video 13.06.2024 | 09:48
11:51
09:29
02:28
09:18
Salih Özcan: "Sarı duvar, kırmızı-beyaz olacak" | Video 09.06.2024 | 10:55
00:55
07:19
Bilal Erdoğan, 6. Etnospor Kültür Festivali'nin açılışında konuştu | Video 06.06.2024 | 12:58
02:19
Ali Koç Antalya’da dernek ve kongre üyeleri ile buluştu | Video 06.06.2024 | 09:39
01:03
06:32
Şampiyon Galatasaray’ın bayrağı İstanbul Boğazı’nda dalgalandı | Video 04.06.2024 | 08:50
07:16
Galatasaray’ın şampiyonluk coşkusu Afrika’da da sürüyor | Video 03.06.2024 | 11:12
01:04
Sakaryaspor-Bodrum FK maçında meşaleyi stada sokan 2 kişi yakalandı | Video 01.06.2024 | 10:29