Video Spor Başkan Erdoğan'dan A Milli Takım’a tebrik telefonu | Video
Başkan Erdoğan'dan A Milli Takım’a tebrik telefonu | Video

Başkan Erdoğan'dan A Milli Takım’a tebrik telefonu | Video

27.06.2024 | 08:45

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek son 16'ya kalan A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak kutladı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonası'nda Çekya'yı 2-1 yenen ve grupta ikinci olarak son son 16'ya kalan A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak kutladı. Maç sonu Teknik Direktör Vincenzo Montella ve oyunculardan Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun ve Barış Alper Yılmaz ile konuşan Başkan Erdoğan, galibiyetten ötürü tebrik etti.
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