Beşiktaş 0-0 Antalyaspor MAÇ SONU | Ahmet Nur Çebi: "Asıl mesaj birlik ve beraberliği simgelemek" | Video
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, depremzedelere yardım etmek amacıyla başlatılacak olan ‘Omuz Omuza’ kampanyasıyla ilgili, “Asıl mesaj birlik ve beraberliği simgelemek” dedi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise yardım kampanyasında futbol ailesine büyük sorumluluk düştüğünü söyledi.
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