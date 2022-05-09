BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE HABERLERİ | Valerien Ismael Fenerbahçe derbisinden sonra konuştu!
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Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Dev derbiden sonra siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Valerien Ismael basın toplantısı düzenledi. Ismael, "İstediğim maç başlangıcı bu değildi. Sonrasında doğru mantaliteyi gösterdik ve maça ortak olduk. Beşiktaş'ı böyle görmek istiyorum. Hedefim ikinci yarının ilk 20 dakikasındaki görüntüyü geleceğe yaymak istiyorum. Gol atacak forvete ihtiyacımız var. Gol olması gereken fırsatlar elde ettik. İkinci penaltıda Ghezzal'ın kullanması için seslendim. 2 penaltı kaçırdıktan sonra penaltı kullanmak için sebep yok." dedi. | Beşiktaş - Fenerbahçe haberleri (BJK - FB spor haberi)